نصائح لاستخدام ظلال العيون اللامعة بشكل مثالي

ظلال العيون اللامعة رائجة جداً في الوقت الراهن، فهي تضيء عينيك ووجهك بطريقة أنيقة جذابة. إلا أن هناك محاذير في اختيار ألوانها وطريقة تطبيقها. ومن المهم أيضاً الأخذ في الاعتبار اختلاف ألوان الظلال بين طلة النهار والمساء.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم إليك في ما يلي، أهم النصائح لتحسني استخدام ظلال العيون اللامعة بأفضل طريقة ممكنة.

ظلال العيون اللامع بحسب لون البشرة

كقاعدة عامة،تلائم الظلال اللامعة الذهبية ذوات البشرة الدافئة، في حين تناسب الفضية صاحبات البشرة الباردة. كما أن الظلال النحاسية ستبدو مذهلة على البشرة الدافئة، في حين أن الرمادية الداكنة ستكون جذابة جداً عند استخدامها على البشرة الباردة. أما الألوان المحايدة، مثل البني الطبيعي، فتلائم ألوان البشرة كافة.

للون العينين تأثير أيضاً

في كثير من الأحيان، يؤثر لون العينين على اختيار ألوان الظلال، لذلك قد يتطلب الأمر بعض التجارب للعثور على أكثر الألوان جاذبيةً. إذ يساعد الأخضر اللامع على إبراز النغمات المخضّرة في العيون العسلية، بينما يعد الأزرق الأفضل للعيون الزرقاء، ويبرز اللون البنفسجي اللامع ثراء لون العيون البني. وفي هذا الإطار، عليك تجنّب مطابقة لون الظل المعدني مع لون الكحل نفسه، مهما كان لون عينيك، فعند القيام بذلك، ستبدو إطلالتك مبالغاً فيها وغير مقبولة حتى في المساء.

خذي بالاعتبار الفرق بين الطلة المسائية والنهارية

– لـ طلة مسائية، استخدمي كحلاً بلون محايد مثل البني أو الأسود مع الظلالاللامعة حتى يكون بإمكانك الحصول على تأثير إضافي من دون المبالغة في اللون اللامع. فيما قد يبدو تطبيق ظلال العيون على طول زاوية العين بالقرب من الجزء الخارجي من العين وتحت خط الرموش، جميلاً خلال الليل، لكن تجنّبي وصول المنتج إلى الحاجب. وكمبدأ عام، كي تحصلي على مكياج عيون جذاب لامع، ابقي الشفاه بسيطة ومخفّفة حتى لا تكثر الألوان على وجهك.

– لـ طلة نهارية، قومي بتمرير القليل من ظلال العيون اللامعة على الجفون من دون استخدام أي كحل، وضعي أحمر شفاه بلون طبيعي أو نيود أو ملمع شفاه، فهو سيكون مثالياً مع هذه الظلال.

ولتطبيق ظلال العيون اللامعة بسهولة وضمان بقائها نابضة بالحياة لفترة أطول، من المفضل تطبيق كريم أساس سائل أولاً، مع الأخذ بالاعتبار ترطيب الإصبع أو أداة التطبيق بقليل من الماء لجعلها تنزلق بشكل أسهل.