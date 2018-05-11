نائب ياباني يدعو العازبات الى “الانجاب” وعدم البقاء “عبئا” على الدولة

دعا عضو في الحزب الحاكم ب‍اليابان، الجمعة، النساء اليابانيات الى إنجاب العديد من الأطفال وعدم البقاء عازبات وعبئا على الدولة في وقت لاحق من حياتهن، فيما أتهمته النساء بـ”التحيز الجنسي”.

واجه عضو في الحزب الحاكم باليابان اتهامات بـ”التحيز الجنسي” بعد أن قال إنه يجب على النساء إنجاب العديد من الأطفال، وحذر اللائي فضلن البقاء عازبات من أن يصبحن عبئا على الدولة في وقت لاحق من حياتهم، حسبما أوردت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وقال كانغي كاتو، عضو في الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء شينزو آبي، إنه “عندما يطلب منه إلقاء الخطب في حفلات الزفاف فإنه يشجع العروس والعريس على إنجاب3 أطفال على الأقل”.

واضاف كاتو، أنه “عندما يصادف شابات يؤكدن إنهن لا ينوين الزواج، أقول لهن إنهن إذا لم يتزوجن فلن يستطعن إنجاب أطفال، وسينتهي بهن المطاف في دار رعاية ممولة من الضرائب التي يدفعها أولئك الذين لديهم أطفال”.

وجاءت تعليقات كاتو، بعد أيام من نشر بيانات رسمية أظهرت أن عدد الأطفال في اليابان انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، واعتبارا من أول نيسان 2018 كان هناك 15.53 مليون طفل دون سن 15 عاما، بانخفاض قدره 170 ألفا من العام السابق ، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية.

من جانبها، قالت نائبات بالبرلمان الياباني، إن “تصريحات كاتو تنطوي على تحيز جنسي”.