ميلانيا ترمب تعود للبيت الأبيض بعد جراحة في الكلى

أعلن مكتب السيدة الأميركية الأولى #ميلانيا_ترمب أنها عادت للبيت الأبيض اليوم السبت، بعد أن خضعت لعملية جراحية لعلاج مرض في #الكلى.

وكانت السيدة الأولى، البالغة من العمر 48 عاماً، تتعافى في مركز وولتر ريد الطبي منذ يوم الاثنين بعد الجراحة.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسمها في بيان إن السيدة الأولى عادت للبيت الأبيض صباح اليوم السبت.

وأضافت: “إنها تخلد للراحة وحالتها المعنوية مرتفعة. تلقى مكتبنا آلاف المكالمات والرسائل بالبريد الإلكتروني التي تتمنى الشفاء للسيدة ترمب، ونحن نشكر كل من اقتطع من وقته للتواصل معنا”.