موعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة

السعودية تعلن موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة

أعلنت السعودية رسميا أنه سوف يُسمح للمرأة بقيادة السيارات اعتبارا من يوم 24 يونيو/حزيران المقبل.

وأشار بيان حكومي نقلا عن محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية، إلى اكتمال “تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للسيارات فى المملكة”.

جاء قرار تمكين المرأة من القيادة، الذي أعلنته المملكة العام الماضي، ضمن مجموعة قرارات يشملها برنامج إصلاحي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 32 عاما، الذي يعد المحرك لقرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.

ونُقل عن البسامي قوله إنه يحق لكل من بلغت سن 18 عاما تقديم طلب لاستخراج رخصة قيادة سيارات.

كما يحق لمن يحملن رخصة قيادة سيارات من دولة أجنبية تقديم طلب لاستخراج رخصة قيادة محلية من خلال إجراءات منفصلة بعد إجراء تقييم لمهارات القيادة لديهن.

وأشار البيان إلى أن كثيرا من النساء في السعودية يحملن رخصة قيادة من دول أجنبية.

وأنشئ عدد من مدارس تعليم قيادة السيارات في المدن السعودية استعدادا لسريان قرار رفع الحظر عن المرأة.

وسوف يمنح تمكين النساء من قيادة السيارات القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد.

وكانت سيدات سعوديات قد طالبن الحكومة في الماضي برفع الحظر المفروض عليهن لقيادة السيارات.

لكن نشطاء يقولون إن التغير الاجتماعي لن يكون إلا مجرد إجراء لتجميل الصورة إذا لم يحدث تفكيك لنظام الوصاية الصارم في المملكة، والذي يلزم المرأة بالحصول على إذن قريب ذكر من أجل الدراسة والسفر والمشاركة في أنشطة أخرى.