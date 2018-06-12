من هي ماغي زوجة محمد صلاح التي تخطف الأنظار؟

محمد صلاح لاعب كرة القدم المصري والذي يشارك في بطولة كأس العالم 2018 ضمن فريق بلده الأم، والذي انضم مؤخراً لفريق ليفربول البريطاني، وصاحب ثالث أكبر أجر في العالم في مجاله، لا يعرف الكثيرون عن حياته الشخصية وعن عائلته وخصوصاً عن زوجته التي تفضّل عدم الظهور في وسائل الإعلام بل اختارت أن يحتفظ زوجها بالنجومية المطلقة.

هي ماغي محمد صادق التي أصبحت تشكّل هوساً لدى الصحافيين والجمهور بسبب كسرها للقواعد وظهورها النادر برفقة زوجها في الأماكن العامة على عكس زوجات لاعبي كرة القدم الشهيرين أمثال شاكيرا زوجة جيرارد بيكيه وفيكتوريا زوجة دايفيد بيكهام واللبنانية دانييلا سمعان زوجة سيسك فابريغاس وغيرهنّ. فماغي تحافظ على الإطلالات البسيطة والمحتشمة بالحجاب والأزياء الواسعة ولا تحاول لفت الإنتباه لنفسها أو تعمد جذب الأضواء رغم تمتعها بجمالٍ عربي جذاب، بل تفضّل البقاء في الظل وتحفيز زوجها على النجاح.

وفي هذا الخصوص قال محمد صلاح “ماغي من أكثر الأشخاص المظلومين بحياتي، بسبب طبيعة عملي، أوجه لها الشكر على وجودها بحياتي ومساندتها لي”. فلا بد أن ماغي تنجح في إدارة حياتها العائلية وهذا الأمر واضح في سلوكيات صلاح الرائعة وتواضع أخلاقه ولطافة ابنتهما مكّة التي كرّست لها الأم كل وقتها. وتعتبر الكثير من وسائل الإعلام الغربية أن أسرة محمد صلاح هي نموذج للأسرة العربية المسلمة، حيث يمتدحهم الكثيرون بسبب طباعهم الهادئة والتزامهم الديني والأخلاقي في مجتمع منفتح مثل المجتمع البريطاني.

وبدأت قصة حب محمد صلاح وزوجته ماغي منذ أن كانا طالبان في المرحلة الإعدادية، وظلّت قصة صامتة لا يعلم بها سوى القليلين. وبعد سنواتٍ طويلة احترف صلاح كرة القدم في فريق بازل السويسري وأصبح جاهزاً للإعلان عن حبّه رسمياً، فاستغلّ أول إجازة واصطحب والده ليتقدّم لماغي وتزوّجا في 18 كانون الأول 2013 في حفلٍ ضخمٍ في القاهرة.

ظهرت ماغي للمرة الأولى فى حفل جائزة افضل لاعب فى أفريقيا لمشاركة زوجها تلك اللحظة الفارقة فى حياته، ثم في مدرجات ملعب الأنفيلد بجوار زوجها وابنتهما مكة، أثناء مباراة ليفربول أمام نظيره إيفرتون في

دور الـ64 بكأس الاتحاد الإنجليزي، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعى عن الزوجة المصرية الأصيلة التى تساند زوجها ليحقق كل آماله وطموحاته.