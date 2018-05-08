من هي فتاة إيلون موسك الجديدة وكيف تعرف عليها؟

بدأ الملياردير الأمريكي، إيلون موسك، بمواعدة فتاة جديدة سرا، حيث بدأت علاقتهما العاطفية تنضج بعد تبادل النكات حول الذكاء الاصطناعي.

وظهر رئيس شركة تسلا وسبيس إكس مع المغنية الكندية، كلير إليز بوتشر (غرايمز)، في حفل “Page Six” الخيري. وتذكر مصادر مطلعة في صحيفة “Met Gala” أن تعارف موسك وغرايمز حصل منذ حوالي شهر.

وبدأت الحكاية عندما أراد موسك نشر طرفة على تويتر عن شخصية، فاسيليك روكو الشريرة (الخيالية)، حيث يستحوذ هذا الشكل من الذكاء الاصطناعي على السلطة، ويعاقب كل من يعصي أوامره وكل من لم يشارك في ابتكاره وإخراجها إلى حيز الوجود. وكان موسك ينوي المزج بين تسمية هذه الشخصية ونظام العمارة الأوروبي “روكوكو” الذي انتشر في القرن السابع عشر، مشيرا بذلك إلى أن كليهما “متطرف وسخيف”.

وعندما تأهب لنشر تغريدته، بحث في الإنترنت عن معنى كلمة فاسيليك روكوكو، وجد أن المغنية غرامز قد أصدرت فيديو أغنية “Flesh Without Blood”، التي تتوسط فيها شخصية فاسيليك روكوكو بطولة العمل الفني قبل ثلاث سنوات. فكتب موسك بدوره رسالة للمغنية وأجابته مازحة بأنه الشخص الأول الذي فهم معنى أغنيتها التي أصدرتها منذ 3 سنوات. ومن حينها توطدت علاقتهما بقوة وأصبحت علاقة عاطفية.

المصدر: لينتا. رو