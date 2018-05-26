ممثلة أمريكية تجمع التبرعات لعلاج لاجئة سورية في الأردن

أعلنت الممثلة الأميركية آمبر هيرد، عن جمعها التبرعات للاجئة سورية اسمها وئام عمرها 12 عاماً. وقالت هيرد (32 عاماً) في فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام أنها التقت بوئام في رحلتها الإنسانية الأخيرة إلى سوريا.

مؤكدةً حاجتها إلى 1000 دولار كلّ 20 يوماً لمتابعة علاجها لأنها مصابة بالـ”تلاسيميا” أو فقر الدم الوراثي، فيما أخذت آمبر على عاتقها مهمة جمع المبلغ الذي حددته بقيمة 100 ألف دولار، وفق موقع “عربي بوست”.

وعبر موقع Crowdrise بدأت بالفعل في جمع التبرعات، وقد اقتربت من 5 آلاف دولار بعد ساعاتٍ من الإعلان.

يذكر أن آمبر زارت مخيم الزعتري للاجئين السوريين، وعدداً من مراكز إعادة التأهيل للمصابين السوريين في الأردن في مطلع أبريل/نيسان 2018، حيث قضت أسبوعاً.

ونشرت آمبر صوراً تجمعها بعدد من فتيات المخيم، ضمن فريق الجمعية الطبية السورية – الأميركية (سام)، كما التقت عدداً من المرضى الذين يتلقّون العلاج مجاناً من خلال المنظمة.

كما اعتبرت لقاءها باللاجئين السوريين والأطباء المتطوعين الأجانب، الذين يساعدون النازحين، ترك “علامة لا تُمحى” على روحها.

وعلى خلفية الزيارة، قالت آمبر إنها لم تعرف الكثير عن خلفيات الصراع قبل رحلتها، قبل التعرف على عائلة من المهاجرين السوريين إلى الولايات المتحدة، خلال مأدبة عشاء.

وأكدت أن منظمة “سام” خاطبتها للانضمام إلى بعثة طبية مكونة من 53 فرداً إلى الأردن، لتنضم إليهم في الرحلة التي تركت علامة لا تنسى على روحها كما وصفتها.

آمبر تزوجت من الممثل الأميركي جوني ديب، في فبراير/شباط عام 2015، وأقاما حفل زفافهما في جزيرته الخاصة بمنطقة جزر الباهاما، وذلك بعد 3 أعوام على إعلان خطوبتهما، لكنهما سرعان ما انفصلا.

فيما حصلت على أمر من المحكمة بعدم التعرض من قِبل ديب، ومنعه من الاقتراب منها على مسافة 100 متر، في يونيو/حزيران 2016، بعدما أكدت أنها ضحية للعنف المنزلي، كما نشرت صوراً تثبت تعدّي جوني عليها بالضرب والتعنيف اللفظي.

واشتركت أمبر بدورها في فيلم The Informers من إنتاج العام 2008، الذي أثار جدلاً لجرأة مناقشته بعض القضايا الأخلاقية، ودار خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي.