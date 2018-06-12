ملكة جمال العراق من إسرائيل: “شالوم”!

نشرت ملكة جمال العراق لعام 2017 سارة عيدان، أمس الاثنين مقطع فيديو وصورا تجمعها بملكة جمال إسرائيل أثناء زيارة تقوم بها للدولة العبرية.

ونشرت عيدان على حسابها في “إنستغرام” فيديو قصيرا يجمعها بملكة جمال إسرائيل السابقة هدار جانديلسمان وجهتا خلاله التحية باللغة العبرية “شالوم”، وكتبت عيدان إلى جانب الفيديو، “شالوم… سلام من القدس أورشليم”.

وخلال زيارتها للقدس تجولت عيدان في سوق “محانيه يهودا” وتناولت وجبة عراقية في أحد المطاعم، والتقطت صورة هناك كتبت إلى جانبها: “مطعم يهودي عراقي في القدس عندهم.. بامية تجنن”.

يذكر أنه في نهاية عام 2017 أثارت صورة سيلفي جمعت عيدان مع جانديلسمان التقطت خلال مشاركتهما في مسابقة ملكة جمال الكون ضجة كبيرة بعد انتشارها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات