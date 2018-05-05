مسلسل ضخم لـ”فيسبوك”.. والبطلة هذه الممثلة الشهيرة

فرانس برس: تؤدي الممثلة البريطانية، كاثرين زيتا جونز، دور البطولة في العمل الكوميدي “كوين أميركا”، وهو أول مسلسل كبير تنتجه “فيسبوك” الساعية إلى حجز مكان مهم لها في سوق المسلسلات عبر المنصات الإلكترونية التي تشهد منافسة قوية.

وأكدت الممثلة البالغة 48 عاماً والحائزة جائزة أوسكار العام 2003 عن دورها في فيلم “شيكاغو”، هذه المعلومات التي نشرها موقع “ديديلاين” المتخصص في رسالة عبر “فيسبوك”.

وكتبت زيتا جونز عبر “فيسبوك”، “أنا متحمسة جداً إزاء مشروعي المقبل. أظن أنكم ستحبونه”.

ويدخل “كوين أميركا” إلى عالم مسابقات الجمال في الولايات المتحدة.

وتؤدي زيتا جونز دور المدربة الجريئة فيكي إيليس التي تتلقى طلبات كثيرة من الفتيات والنساء الطامحات لنيل لقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

وينطلق عرض المسلسل المؤلف من عشر حلقات مدة كل منها نصف ساعة، عبر منصة “فيسبوك” الجديدة لأعمال الفيديو “ووتش” وفق موقع “ديدلاين”.

وهذا ليس المسلسل الأول من إنتاج “فيسبوك”.

ففي أيلول/سبتمبر، بدأت الشبكة الاجتماعية عرض “سترينجرز”.

وبعدها في نهاية نيسان/أبريل، أطلقت “فيسبوك” مسلسل “سكام أوستن” المقتبس من برنامج نرويجي.

كذلك ستنتج “فيسبوك” مسلسلاً من بطولة الممثلة الأميركية، إليزابيث أولسن.

غير أن التعاون مع كاثرين زيتا جونز يشكل نقطة تحول في جهود الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم لتقديم مضامين خاصة لمستخدميها البالغ عددهم مليارين.