مايو 30, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ماذا تفعل كارول سماحة مع ابنتها في هذا الباص؟

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فى :شؤون المرأة
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ماذا تفعل كارول سماحة مع ابنتها في هذا الباص؟

نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة صورة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام جمعتها بطفلتها تالا.

وقد ظهرت كارول مع ابنتها وقاسم مشترك يجمع بينهما وهو النظارات الشمسية.نُشير إلى أن الصورة التُقطت على ما يبدو في باص ب‍لندن حيث تقوم كارول بالسياحة.

من ناحية أخرى، طرحت كارول سماحة، أحدث فيديو كليب لها وهو “انسى همومك”، على موقع يوتيوب، والأغنية من كلماتها، وإعداد وتوزيع ميشال فاضل.

الجدير بالذكر، أن سماحة تقوم بعدة جولات لتقديم حفلات غنائية بمختلف دول العالم، كان أشهرها في الفترة الأخيرة حفلها الضخم الذي أقيم على مسرح الأوليمبيا في العاصمة الفرنسية ، وهو أقدم مسرح عروض مغطّى في باريس، والذي أقامته في نيسان/ أبريل الماضي.

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