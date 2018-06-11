“لميس” عروس من جديد!

كشفت صحيفة Posta التركية، أن المنتج ورجل الأعمال التركي أموت أفيرغن يخطط لعرض الزواج على الممثلة التركية توبا بويوكستون.

وفي التفاصيل أوضحت، أن “عرض الزواج سيكون في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يتواجدان هناك بإجازة حالياً”.

ووفق ما نقلت الصحيفة التركية عن رجل الأعمال، فقد قال في حديثه عن عرض الزواج” أعشق توبا كثيرا وأريد الزواج منها”.

وقالت الصحيفة إنه قبل أيام، التقطت عدسات المصورين صوراً للممثلة التركية المعروفة في العالم العربي بـ”لميس” وهي في مطار أتاتورك برفقة حبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان، خلال استعدادهما للسفر في عطلة رومانسية.

وتوجهت توبا وحبيبها أوموت إلى فرنسا في إجازة، ليستمتعا فيها بوقتهما هناك، بعيداً عن عيون المصورين وأسئلة الصحفيين التي تلاحقهما في إسطنبول.

وكانت التقارير التركية قد ذكرت أن التركية لميس انتقلت للعيش مع حبيبها أموت أفيرغن.