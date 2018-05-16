لماذا لا يعترف الرجال بذكاء النساء.. رغم إثباته؟

كشفت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية أريزونا (ASU) أن النساء أذكى بكثير من الرجال، غير أن اللافت في هذه الدراسة هو عدم اعتراف الرجال بذكاء الجنس الآخر رغم إثباته في العديد من المناسبات.

وأبان الباحثون، أن الرجال يعتقدون أنهم أذكى من أقرانهم، حتى عند مقارنتهم بالنساء اللواتي تثبت درجاتهن أنهن ذكيات.

وركزت الدراسة الجديدة على بعض الطرق المستخدمة لتفسير سبب دفع مرتبات أعلى للرجال، بالمقارنة مع النساء، وركزت كذلك على تفسير لماذا يتم تهميش النساء غالباً، عند طرح مواضيع تتعلق بالرياضيات والهندسة في المدرسة.

ووفقاً لـ«العربية»، فقد فوجئ الباحثون بأن النساء أكثر عرضة للتهميش مع التقليل من شأن ذكائهن، مقارنة بالرجال.

وتوصل الباحثون إلى تلك النتيجة بعد دراسة طُبقت على مجموعة من الطلبة والطالبات خلال دورة علمية لتحديد درجة ذكائهم.

وعند إجراء المقارنة بين طالبة وطالب، كلاهما بمعدل درجات 3 .3، فإن الطالب يقول إنه أذكى من 66% من طلاب الفصل، أما الطالبة، فتقول إنها أذكى من 54% فقط من باقي طلاب الفصل الدراسي.

ومن المرجح أن الطلاب الذكور أكثر عرضة للقول إنهم أكثر ذكاءً من الأشخاص الذين يعملون معهم، وذلك بمقدار 3. 2 مرة مقارنة بالإناث، سواء كان شركاؤهم من الذكور أم الإناث.

ويقول الخبراء، إن هذه النتيجة جيدة فيما يتعلق بالتأثير على طريقة شعور الطلاب تجاه أنفسهم وقدراتهم الأكاديمية.