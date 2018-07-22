لصاحبة الوجه الطويل.. نصائح لتطبيق مكياج مخملي ناعم

تتمتع صاحبات الوجه الطويل بسحر خاص ومميز، ووجه نحيف، مع ذقن حاد، أو بروز عظمتي الوجه، التي تُعتبر من علامات الجمال في وجه المرأة، ولكي تُبرزي هذا الجمال، عليكِ تطبيق المكياج المناسب للـ وجه الطويل.

– عند تطبيقكِ المكياج، اعتمدي دائمًا على إبراز جمال عينيكِ، باستخدام ظل الجفون الترابي مع لمسات الميتاليك اللامع، مع سحبة الأيلاينر البسيطة، أو الطائرة، أو شكل القطة، لتمنحي وجهكِ سحرًا خاصًّا.

– أبرزي عينيكِ أكثر، باستخدام الماسكارا على رموش الجفن السفلي والعلوي كذلك، وفي الليل ضعي الرموش الاصطناعية، لاطلالة أكثر فخامة.

– اعتمدي على أحمر الخدود اللامع الثقيل إن كانت المناسبة نهارية، أو لاستقبال الضيوف في أوقات نهار العيد بالمنزل، أما إذا كانت السهرة مميزة، اعتمدي على درجات جريئة مثل الأحمر أو النبيذي، أو الفوشي.

– استخدمي أحمر الخدود الوردي الخفيف، وابتعدي عن اللون البرونزي القاتم على عظمتي الوجه، حتى لا يبدو وجهكِ نحيفًا للغاية وشاحبًا.

– ضعي الهايلايتر على منطقة الأنف، والجبهة، والذقن، ولكن من دون وضع كميات كبيرة، لإضاءة مضاعفة، تنعكس على وجهكِ وتبدين مُبهرجة.

– اعتمدي على كونتور يخفف من حدة الأنف الطويل، بوضع كونتور غامق اللون على طرفي الأنف، أما إذا كان أنفكِ عريضًا، فضعي الدرجة الغامقة على طرفي الأنف بشكل طولي، والدرجة الفاتحة في المنتصف، بشكل عمودي كذلك.

– املئي الفراغات لحاجبيكِ من دون أن تفقديهما شكلهما الحقيقي، حتى تبدو اطلالتكِ طبيعية، ومُشرقة.