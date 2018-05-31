كيم كارداشيان ويست في البيت الأبيض لهذا السبب

التقت النجمة الأميركية كيم كادراشيان ويست الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء الأربعاء لمناقشة حملة تبنتها تتعلق بإصلاح السجون.

وتتعلق حملة ويست تحديدا بسيدة تدعى أليس ماري جونسون (63 عاما) التي أدينت بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وحكم عليها بالسجن مدى الحياة مع عدم إطلاق سراحها، وهي مسجونة منذ حوالي 21 عاما.

وتسعى ويست للحصول على عفو رئاسي عن جونسون، إذ ترى أن العقوبة التي فرضت على السيدة لا تتلائم مع الجرم، لا سيما وأن ما أدينت به لا يتسم بالعنف، حسب قولها.

وقال الرئيس ترامب على تويتر إن الاجتماع مع ويست كان جيدا، مشيرا إلى أنهما ناقشا “إصلاح السجون والأحكام”.

وكان مقررا أن تلتقي ويست ومحاميها شون جامبان هولي مستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر لمناقشة حملتها وقضية جونسون.

ويتولى كوشنر الإشراف على ملف إصلاح السجون.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في البيت الأبيض القول إن الإدارة تراجع قضية السيدة جونسون.