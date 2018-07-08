كيم كارداشيان في السجن والسبب؟

تواصل نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ نشاطاتها السياسية والحقوقية بعد أن زارت البيت الأبيض لملاقاة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ لمناقشة مسألة إصلاح السجون.

وفي اطار عملها في حقوق الانسان قامت زيارة لأحد سجون ولاية ​كاليفورنيا​ المخصص للنساء والتقت هناك بالسجناء لمعرفة قصص حياتهم، ورافقها إلى هذه الزيارة عدد من الحراس الشخصيين.

وفي التفاصيل ووفقاً لموقع ” يو أس ويكلي “، التقت كيم بـ 15 امرأة تحدثن معها عن حياتهن في السجن ومخاوفهن بشأن العودة إلى المجتمع بعد إطلاق سراحهن في المستقبل.