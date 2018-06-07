كيف تختارين البلاش بحسب لون بشرتك؟

البلاش يشكل جزءا أساسياً من المكياج اليومي. فهو يمنح الوجه لونا جميلا ويجعل البشرة تبدو صحية ومشرقة وحيوية.

كما ان اختيار اللون المناسب يجعل السيدة تبدو أصغر سناً، اذ ان البلاش او احمر الوجنتين يخفي البشرة الشاحبة والمصفرّة ويسلط الضوء على منطقة الوجنتين.

يبقى السؤال الاهم، كيف يمكن اختيار البلاش المناسب للون البشرة، خصوصا ان السوق ممتلئ بأعداد وألوان وتركيبات لا تحصى، تحتار معها السيدة.

لذلك، في هذا التقرير، يطلعك موقع سيدتي.نت على اهم الارشادات لاختيار البلاش المناسب بحسب لون البشرة.

1- لصاحبات البشرة البيضاء او الفاتحة

غالبا ما تليق تدرجات البلاش الزهري والوردي والبني الفاتح بالبشرة البيضاء والبشرة الفاتحة عموما. المهم اختيار التدرجات الزاهية من الزهري وليس الداكنة، لكي لا يولد البلاش تناقضا لونيا صارخا بين اللون الفاتح للبشرة واللون القوي للبلاش. من خيارات البلاش التي يمكن ان نقترحها على صاحبات البشرة البيضاء:

كذلك يليق بهذه الفئة لون الدراق الذي يجمع بين الاحمر والبرتقالي بدرجات زاهية. غالبا ما يليق هذا اللون بكل انواع البشرات، خصوصا اذا كان اللون الطبيعي للبشرة مائلا الى اللون الاصفر.

ما يجدر الانتباه اليه هو اختيار البلاش الذي يكون أغمق من لون البشرة بدرجتين.

2- لصاحبات البشرة السمراء والحنطية

صاحبات هذا النوع من البشرة، قد يشكل اختيار البلاش المناسب لهن مسألة صعبة. فهن لا يمتلكن بشرة داكنة، كما انهن لا ينتمين الى فئة البشرة البيضاء. لذلك، ينصح خبراء التجميل عموما بالتوجه صوب التدرجات البرتقالية وتدرجات الدراق. يمكن ايضا اختيار البلاش المصنوع من تركيبة الكريم وليس البودرة، من اجل الحصول على مزيد من الاشراق والحيوية.

كما ينصح هؤلاء باستخدام تدرجات البرونز لانها تبدو طبيعية جدا على بشرتهن.

من الحيل التي يقترحها خبراء التجميل، امكان خلط لون البرونز مع لون بلاش آخر على ان يكون قريبا من لون احمر الشفاه المستخدم. فعلى سبيل المثال، اذا كان لون احمر الشفاه المُستخدم زهري اللون، يخلط البرونز مع القليل من البلاش الزهري.

3- لصاحبات البشرة الداكنة

هؤلاء يحتجن الى بلاش يضيء الوجه من دون الاكثار من اللون. وبما ان الالوان الزاهية التي تليق بصاحبات البشرة الفاتحة، لن تظهر على صاحبات البشرة الداكنة، من المستحسن ان تتجه صاحبات البشرة السوداء والداكنة صوب تدرجات اللون البنفسجي العنابي ولون الأحمر القرميدي. صحيح ان لون البلاش الذي يليق بصاحبات البشرة الداكنة، يكون قويا إنما يجب تطبيقه بطريقة خفيفة ومزجه جيدا.