كاتي بيري وتيلور سويفت تضعان حدا لخلافهما

لوس انجليس (رويترز) – أرسلت كاتي بيري غصن زيتون لتيلور سويفت فيما يبدو أنه محاولة لوضع نهاية لفترة طويلة من الخلاف بين اثنتين من أكبر نجمات موسيقى البوب.

ونشرت سويفت (28 عاما) فيديو على موقع إنستجرام للطرد الذي أرسلته بيري وكتبت ”شكرا كاتي“ مع رمز تعبيري (إيموجي) على شكل قلب، وتضمن الطرد رسالة من بيري.

وسيطر الخلاف الذي نشب بين النجمتين بسبب الراقصات والراقصين الاحتياطيين على الحياة الشخصية والمهنية للنجمتين لأكثر من أربع سنوات وترددت أصداؤه في أغانيهما.

ويعتقد أن أغنية سويفت التي حملت عنوان (باد بلود) والتي صدرت في 2014 كانت موجهة إلى بيري.

ووصفت بيري (33 عاما) أغنيتها (سويش سويش) التي صدرت في 2017 بأنها ”أنشودة رائعة يستخدمها الناس كلما حاول أحد ما إحباطهم أو التنمر عليهم“.

وكانت محاولة من بيري لإنهاء الخلاف العام الماضي عندما اعتذرت عن أفعالها السابقة ووصفت سويفت ”بالمغنية الرائعة“ قد قوبلت بالصمت من سويفت.

وعلى الرغم من ذلك فقد قالت سويفت يوم الثلاثاء عبر إنستجرام ”وصلت إلى غرفة الملابس لأجد غصن الزيتون هذا، إنه يعني الكثير لي“.

وغصن الزيتون رمزا تقليديا للسلام.

وجاء غصن الزيتون والرسالة التي أرفقت به في اليوم الأول من جولة لسويفت في ولاية أريزونا الأمريكية وتقول بيري في بداية الرسالة ”مرحبا أيتها الصديقة القديمة، لقد كنت أفكر مليا بسوء الفهم الذي وقع بيننا مؤخرا وبإيذائنا لمشاعر بعضنا البعض“.

وكان الصلح بين سويفت وبيري من بين أكثر عشرة مواضيع تداولا على تويتر يوم الثلاثاء.