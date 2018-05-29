في تربية الاطفال.. 5 كلمات لا تقوليها لطفلك

كشفت المعلمة وجدان الهديب، اختصاصية رياض الأطفال، أن الوالدين في تربية الاطفال يجب أن يحذرا من استخدام بعض الكلمات خلال حديثهما للأطفال لكيلا يتسببا في اهتزاز الثقة بالنفس، وهي:

1- متسلط:

البيت الذي يتسلَّط فيه الأب قد يُخرج طفلاً، يُكرِّر سلوك والده نفسه، كذلك الأم التي تدلل الطفل الأكبر، أو تعطي له مساحة أكبر للسيطرة، والتحكم في إخوته، تصنع منه طفلاً متسلطاً، وأيضاً الطفل الذي يُعامل بقسوة، أو يتم توجيهه بعنف جسدي، أو عبر الصراخ، سيتولَّد لديه دافع قوي ليصبح متسلطاً. ويجب على الوالدين تجنب ذكر تسلط الابن للناس في حضوره، بل مدح سلوكياته الإيجابية، خاصة في جانب التفاعل معهما، لدعمه وتحسين حالته النفسية.

2- مدلل:

أولاً عليك الاعتراف بأنكِ، أو والده، أو أنتما الاثنان السبب الرئيس في هذا الدلال، بالتالي عليكما الصبر في تقويم سلوكه ليتحول هذا الدلال إلى شكل آخر أكثر نضجاً وفائدة. ولا تحاولي “تعييبه” بهذه الصفة، واجعليه يعتمد على نفسه أكثر، ويلعب بألعابه لوحده، ويرتب أغراضه بنفسه.

3- غبي:

عند نعتك طفلك بهذا اللقب قد يتولَّد لديه شعور بعدم الرغبة في متابعة دروسه، أو الحصول على درجات مرتفعة، لذا حاولي إلقاء كلمات مشجِّعة على ابنك ليحاول الوصول إلى النتيجة الإيجابية بدلاً من زرع السلبية فيه.

4- أناني:

الطفل في مراحله المبكرة يكتسب صفاته من والديه، ويسعى إلى تقليد ما يقومان به، لذا من المهم في تربية الاطفال أن تتجنبا التصرف بأنانية أمامه حتى لا يصبح أنانياً في المستقبل.

5- كاذب:

نعت الطفل بالكاذب يولِّد لديه شعوراً بعدم الثقة في نفسه، خاصة إذا أخذتِ هذه الفكرة عنه، ففي هذه الحالة سيكتم طفلك معلومات كثيرة عنك خوفاً من عدم تصديقك ما يقوله، وعليكِ أن تعلمي أن الطفل يولد مثل صفحة بيضاء ناصعة البياض، يسطِّر عليها الأب والأم السطور الأولى في حياته، فإذا عوَّد الوالدان ابنهما على الكذب، فستكون نتيجة تربية الاطفال هذه كارثية.