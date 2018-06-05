فيتامنيات تخلّص وجهك من التجاعيد… اكتشفيها!

هذه الفيتامنيات تخلّص وجهك من التجاعيد… اكتشفيها!

تكثر الفيتامينات وتتعدّد فائداتها، وتزداد الحاجة إليها مع الوقت للتخلص من التجاعيد ومحاربة علامات التقدم في العمر. لذلك عليكِ أن تشبعي بشرتكِ بفيتامين للوجه الذي تحتاجين إليه.

فيتامين للوجه A :

يحفّز الفيتامين A عمليّة تعافي البشرة وهو فعّال في مكافحة التقرّن، أو في حالة الصدفيّة، أو حبّ الشباب مثلاً. وهو يسرّع تجدّد الخلايا ويقلّل ظهور التجاعيد المبكرة. ويتوفّر بكثرة في كبد جميع الحيوانات البرّية كالدواجن والعجل، والبحريّة، حيث يمكن تناول زيوت الأسماك على شكل كبسولات.

ومن المصادر الأخرى للفيتامين A : البيتاكاروتين أو البروفيتامين A، الذي يتحوّل في الجسم إلى الفيتامين A . ويوجد في الفواكه والخضروات الملوّنة، مثل الطماطم، الجزر، المشمش والشمّام.

فيتامين للوجه C :

يعتبر الفيتامين C مهمّ للغاية لإنتاج الكولاجين، الذي يعطي الجلد شكله ومرونته. وهو جزء من الفيتامينات المضادّة للأكسدة، مثل البروفيتامين A والفيتامين E والبوليفينول. ويوجد الفيتامين C بوفرة في الفواكه والخضروات، خصوصاً الجوافة، الفليفلة الحمراء، البابايا، الكيوي، البرتقال، المانغا، الفراولة والبروكّلي.

من أجل الحصول على كمّية كافية من الفيتامين C، يُنصح بتناول ثلاثة أكواب يومياً من عصير الخضروات والفواكه الطازجة.

البوليفينولات

بالإضافة إلى تناول الفيتامينات A و C وE، يجب استهلاك البوليفينولات التي لها خاصّية قوية في مكافحة الأكسدة، وبالتالي في إبطاء شيخوخة الجلد. وتوجد على وجه الخصوص في الشاي الأخضر، التفّاح والفواكه الحمراء مثل الفراولة، توت العلّيق، الكرز، الكشمش الأسود وبذور العنب على شكل مكمّلات غذائيّة.

العناصر النزرة

يُعدّ الزنك من العناصر النزرة المفيدة بشكل خاصّ للجلد، لأنّه ضروري جدّاً لنموّ الأنسجة وللتمثيل الغذائي للبروتينات. كما يحدّ من إنتاج الزهم، علماً أنّ مشكلة حبّ الشباب شائعة لدى المراهقين الذين تفتقر أنظمتهم الغذائية إلى الزنك. وبالتالي تُعتبر مكمّلات الزنك الغذائية مفيدة للبشرة التي تعاني من حبّ الشباب؛ كذلك لمعالجة آثار الحروق لدى الأشخاص الذين تلقّوا علاجاً لها في المستشفى.