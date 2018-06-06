فوائد مذهلة للقهوة الخضراء… اكتشفيها!

يبدأ الكثيرون صباحهم بفنجان قهوة منعش، ويكتفي بعضهم بفنجان واحد يوميا، فيما يحتسي آخرون كمية كبيرة من القهوة، ما يعرّضهم لمشكلات صحية بسبب الكافيين.

وفي الاجتماع الـ 235 للجمعية الكيميائية الأميركية، أجريت دراسة برئاسة، جوني كينسون، حيث رصد مع زملائه تأثير حبوب القهوة الخضراء في مجموعة تتكون من 200 شخص يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وكانت نتائج الدراسة مذهلة، حيث فقد 186 شخصا منهم، في الشهر الأول من تناولهم القهوة الخضراء، ما مقداره 11 كلغم، وحينها لم يكن معروفا كيف يجب إعداد القهوة الخضراء، وكانوا يغلونها فقط ويشربونها.

كما أن القهوة الخضراء لقيت استحسانا واسعا في روسيا بين الذين يعانون من الوزن الزائد، حيث يتناولونها بكثرة دون خوف، لأنها عمليا لا تحتوي على الكافيين. كما يفضل تناول هذه القهوة من دون إضافة السكر، وإذا كان يصعب تناولها مرة يمكن إضافة ملعقة عسل طبيعي.

وتعتمد فعالية تناول القهوة الخضراء على الفرد وخصوصية جسمه، كما يجب تناولها بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب، وضرورة حفظ حبوب القهوة الخضراء في مكان بارد وجاف. كما يجب الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية بعد تناول القهوة الخضراء.