فتاة تحطم الرقم القياسي في تحدي المحجر

حققت شابة فرنسية رقما قياسيا جديدا بعدما تسلقت محجرا شديد الانحدار ومرعبا في محجر دينوري بمنطقة “اللانبيرس” بويلز.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، صارت كارولين تشافالديني البالغة من العمر 33 عامًا أول امرأة تتمكن من استكمال المرحلة الثانية لتحدي “المحجر المرعب”.

واجتازت المتسلقة الفرنسية التحدي الأول من تسلق المنحدر “غروف” في عام 2016 وقررت مؤخرًا إجراء هذا التحدي الصعب.

وأعربت كارولين عن سعادتها الشديدة للوصول لنهاية ناجحة لمشروعها، كما أشارت إلى أنها تتسلق الصخور منذ أن كان عمرها 21 عامًا، مؤكدة أنها لا تزال تخشى المرتفعات وتحاول السيطرة على خوفها.