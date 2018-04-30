علاج قشرة الشعر بأسبوع واحد مع الليمون والشوفان

إذا كنت تعانين من القشرة في رأسك وتبحثين عن حلّ سريع وفعال نقدم لك علاج قشرة الشعر مع قناعين أولهما من الليمون وثانيهما من الشوفان، والنتيجة مضمونة خلال أسبوع.



يمكن لهذا القناع ترطيب فروة رأسك ومساعدتك على التخلّص من القشرة. حتّى إذا كانت هذه الأخيرة عَرضيّة نتيجة الطقس أو الإجهاد.

المكوّنات:

تحتاجين إلى ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ونفس المقدار من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي المكوّنات معاً ودلّكي بها فروة الرأس الرطبة. لفّي الشعر في منشفة مسخّنة ورطبة، واتركي المزيج على رأسك لمدّة 20 دقيقة، ثمّ اغسلي شعرك بالشامبو.

تكرار العلاج:

مرّة واحدة في الأسبوع.

علاج قشرة الشعر مع قناع الشوفان

الفائدة:

قناع الشوفان هو أبسط علاج للشعر يمكنك تحضيره. سوف تحتاجين إلى الحليب وزيت اللوز، بالإضافة إلى الشوفان المجروش. قد يخلّف تحضيره بعض الفوضى، لذلك تأكّدي من صنعه مقدّماً. مع احتواء الشوفان على فيتامينات عديدة، منها الفيتامينان A وC، اللذان يعزّزان نموّ الشعر، يساعد هذا القناع على علاج الشعر الجافّ وتنظيفه ومحاربة القشرة.

المكوّنات:

ستحتاجين إلى نصف كوب من الشوفان، أو أكثر، إذا كان شعرك طويلاً و/أو سميكاً، مع ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز، وربع إلى نصف الكوب من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكوّنات معاً، وقبل التطبيق، احرصي على أن يكون شعرك جافّاً وغير متشابك. ضعي القناع من الجذور إلى الأطراف، واتركيه لمدّة 15-20 دقيقة، ثمّ اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو كالمعتاد.

تكرار العلاج:

مرّة في الأسبوع أو مرّة كلّ أسبوعين، اعتماداً على شعرك.