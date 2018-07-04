يوليو 05, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

عجوز أميركية تسعينية تقتل ابنها السبعيني بالرصاص

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فى :شؤون المرأة
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عجوز أميركية تسعينية تقتل ابنها السبعيني بالرصاص

أعلنت الشرطة الأميركية أنها اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 92 عاما للاشتباه في أنها قتلت ابنها البالغ من العمر 72 عاما بالرصاص بسبب اعتزامه نقلها إلى دار لرعاية المسنين.

وقال مسؤولون قضائيون إن الشرطة اعتقلت آنا ماي بليسينغ، الاثنين، من المنزل الذي كانت تعيش فيه مع ابنها والواقع في ضواحي مدينة #فينيكس، مع إمكانية الإفراج عنها بكفالة قدرها نصف مليون دولار.

وأفاد بيان مكتوب من مكتب قائد شرطة مقاطعة ماريكوبا، الثلاثاء، أن بليسينغ أبلغت المحققين بعد اعتقالها بأنها خبأت مسدسين في ثوبها وواجهت ابنها في غرفته حيث أطلقت عليه عدة طلقات.

وأوضح المكتب أنها أبلغت المحققين أيضا أنها حاولت تصويب المسدسين نحو رفيقة ابنتها البالغة من العمر 57 عاما لكنها تمكنت من إبعاد المسدسين عنها.

وقالت بليسينج أيضا للمحققين إنها ذهبت لمواجهة ابنها بسبب اعتزامه نقلها إلى دار رعاية المسنين.

وأضافت أنه يتعين إنهاء حياتها بسبب ما فعلته، وإنها كانت تنوي الانتحار بعد الواقعة.

وأفادت الشرطة أنها زارت المنزل من قبل بسبب شجار بين بليسينغ وابنها.

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