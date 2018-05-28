طالبته براتبها… فقتلها ورمى جثّتها في مصرف المياه

قُتلت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، تعمل كمساعدة منزلية في الهند، بطريقة مروعة على يد صاحب العمل بعد أن طلبت منه الحصول على أجرها.

وقد تمّ توظيف الفتاة سوني كوماري في شركة توظيف خادمات في نيودلهي لأكثر من عام، وكان مانجيت سينغ كاركتا، الذي يدير الشركة، يقوم خلال هذه الفترة بأخذ راتبها الشهري.

ولكن عندما قامت المراهقة بالمطالبة بمالها، قام الرجل، البالغ من العمر 30 عاماً، بخنقها وتقطيع جثتها.

وتقول الشرطة المحلية إن السيد كاركتا وشريكين آخرين كانوا يديرون وكالة لتوظيف فتيات مراهقات وشابات من عائلات فقيرة في المناطق الريفية كخادمات في المنازل في نيودلهي.

وبحسب المعلومات فإن سوني طالبت براتبها البالغ نحو 100 دولار شهريًا لأنها تريد العودة الى قريتها، إلا أن كاركيتا رفض ودعاها الى منزله لمناقشة الأمر لكنها رفضت وأصرت على الحصول على أجرها.

ولسوء الحظ، بعد أن رفضت الفتاة طلب كاركيتا قام الأخير بخنقها ثم تقطيع جثتها لثلاثة أجزاء بمساعدة اثنين من زملائه ورميها في مصرف المياه. وقد عثرت الشرطة في اليوم التالي على بقايا الجثة طافية على الماء.

وقد استطاعت الشرطة أن تلقي القبض على كاركيتا الذي اعترف بفعلته بالتعاون مع شريكيه.