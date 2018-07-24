شدّ الوجه بخلطات بياض البيض

لطالما كان بحث وشغف الفتيات الأول، هو الحصول على بشرة نقية صحية لا تشيب، حتى الصبية العشرينية لم تتخلَّ عن هذه الفكرة، سواء كان للوقاية من علامات تقدّم سنّ البشرة، أو محاربة التجاعيد.

بياض البيض من الخلطات الطبيعية التي تساعد على منح البشرة النضارة والحيوية، وهو يعمل عجائب للبشرة عن طريق تقليص المسام الكبيرة على سطح الجلد، كما أنه يقاوم ظهور خطوط التجاعيد، ويمنح البشرة نضارة، لاحتوائه على البروتين والماغنيزيوم، والبوتاسيوم، لهذا حاولي دائمًا تجربة ماسكات تحتوي على بياض البيض للحفاظ على شباب بشرتكِ.

خلطة بياض البيض والعسل والليمون

1 بياض بيضة

نصف ملعقة صغيرة عسل

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ثم ضعيه على بشرتكِ النظيفة بعد أن تكوني قد غسلتِها بالماء الدافىء لتفتيح المسام.

ضعي الماسك بشكل عمودي من الأسفل للأعلى حتى يتم تنظيف المسام جيدًا، واتركيه لمدة 15 دقيقة على بشرتكِ، من دون أن تحركي وجهكِ كثيرًا.

اشطفي وجهكِ بالماء، وكرري العملية مرة أسبوعيًّا، بخاصة للبشرة الجافة والمُجهدة.

خلطة بياض البيض ومسحوق الكركم

1 بياض بيضة

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون

ضعي المكونات مع بعضها البعض، وضعي القناع على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة.

يفضل أن تضعي القناع بفرشاة الماسك المخصصة، حتى يتم وضعه بشكل صحيح، من الأسفل للأعلى.

كرري هذا الماسك مرة أسبوعيًّا، إذ يعمل الكركم على تجديد حيوية بشرتكِ ومدّه بالفيتامينات، ويساعد بياض البيض على الوقاية من علامات تقدّم سنّ البشرة.