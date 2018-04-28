شبيهة الرئيس الأمريكي ترامب مزارعة في أسبانيا

كثيرا ما نسمع هذا المثل الشهير “يخلق من الشبه أربعين”. العثور على شبيهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إسبانيا يؤكد على أن هذا المثل حقيقة لا يمكن إنكارها. فمن هي إذا شبيهة ترامب؟



أحدثت صورة التقطها صحفي لمزارعة إسبانية تشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بين الفلاحة دولوريس لايس أنتيلو والرئيس الأمريكي ترامب. وتحولت المزارعة الإسبانية دولوريس إلى شخصية مشهورة بعد أن قام صحفي إسباني بنشر صورة لها في الحقل وهي تحمل فأسا على كتفها، كما جاء في الموقع الألماني “شتوتغارته تسايتونغ”.

وتعيش دولوريس لايس أنتيلو البالغة من العمر أربعة وستين عاما مع زوجها في مزرعة منذ أربعين عاما في بلدية كابانا دي بيرغانتينوس بشمال إسبانيا، ولا تهتم بالعالم الرقمي ولا تملك هاتفا، وفق ما نقلته عنها الموقع الألماني “دير فيستن”. وأضاف الموقع أن المزارعة علمت بشهرتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق ابنتها.

ولم تتوقع المزارعة دولوريس، شبيهة الرئيس الأمريكي ترامب، أن صورتها وهي تحمل فأسا في مزرعتها ستنتشر في جميع أنحاء العالم، حيث لفت لون شعرها وشبهها كبير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتباه الجميع. ومنذ ذلك الحين والفلاحة دولوريس تُسئل عن رأيها في السياسة الأمريكية والقضايا الدولية، لكن ما يهم دولوريس أكثر الآن هو الطاعون الذي يهدد محصول البطاطس.

ـ (DW)