شابة مصرية تشنق نفسها في باب غرفة النوم

اقدمت امرأة تبلغ من العمر 19 عاما بشنق نفسها في باب حجرة النوم، بمنزل والدها في بني سويف التابعة لمصر.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الجثة بها آثار حنق حول الرقبة وبها جرح أعلى الحاجب.

وتبين من سؤال والدة المجني وتدعى [ع.ع.ق] 40 عاماً، ربة منزل أن نجلتها مقيم معهم بمنزل والدها وانها تركت منزل الزوجية منذ 3 أيام بسبب وجود خلافات بينها وبين زوجها [م] 21 عاماً، على عدم الإنجاب، ولمرورها بحالة نفسية سيئة، قامت بشنق نفسها في باب حجرة النوم.

كما تبين أنها متزوجة منذ عامين وأنها لم تنجب، ونشبت الخلافات مع زوجها مرتين بسبب عدم الإنجاب وتركت له منزل الزوجية، لتتوجه الى منزل والدها.

وأضافت والدتها” فوجئنا بأنها قامت بشنق نفسها بشال في باب حجرة النوم”.

ولم تتهم والدتها أحد بالتسبب في الحادث.