سيدة كوردية تحصل على لقب المرأة المثالية في فنلندا



اختارت منظمة مختصة باللاجئين في فنلندا، سيدة كوردية من مدينة كركوك، لمنحها لقب المرأة المثالية للاجئين.

وحصلت سروة فريق (45 عاماً) على لقب المرأة المثالية بين النساء اللاجئات الى فنلندا للعام 2018 في مدينة هيلسنكي.

جدير بالذكر ان سروة هاجرت الى فنلندا قبل 18 عاما بعد ان اغتيل زوجها على يد تنظيم ارهابي والذي جعلها مضطرة للهجرة الى خارج العراق.

ومنذ ذلك الوقت تعمل سروة كناشطة في مجال مساعدة اللاجئين، وتعتبر سروة فريق المرأة الكوردية الثانية التي يتم اختيارها للحصول على هذا اللقب بعد ان نالت نضيرتها كزال علي ابراهيم على لقب المرأة المثالية.

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