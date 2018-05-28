سلمى المصري: أرغب في المشاركة بأعمال فنية في إقليم كوردستان

رووداو – أربيل/ أكدت الممثلة السورية، سلمى المصري، أن والدتها كوردية، ولكنها لا تجيد التكلم باللغة الكوردية، مشيرة إلى أنه “لم أقم بزيارة مدينة أربيل لكني أتمنى ذلك ونحن كفنانين نحب التعرف على كل الأماكن”.

وقالت المصري في مقابلة أجرتها معها شبكة رووداو الإعلامية: “عندما نقدم عملاً فإن الهدف منه هو إيصال رسالة ما، لأننا نقدم صوراً من المجتمع حتى وإن كانت سلبية وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها”، وفيما يلي نص المقابلة:

رووداو: هل قمت بزيارة مدينة أربيل وفي حال عدم الزيارة هل ترغبين بذلك؟

سلمى المصري: لم أقم بزيارتها لكني أتمنى ذلك وكفنانين نحب التعرف على كل الاماكن.

رووداو: هل من الممكن أن تشاركي في عمل كوردي سوري؟

المصري: لم لا إذا كان العمل مناسباً لشخصيتي.

رووداو: يوجد في سوريا تمازج واضح في الثقافة بين الكورد والأرمن وغيرهم، هل لديك أصدقاء كورد من الوسط الفني؟

المصري: يوجد الكثير من الأصدقاء مثل سامر كابرو وهو كوردي وريبر وحيد وأنا أساساً نصفي كوردي من جهة والدتي، ولكني لا أجيد التكلم باللغة الكوردية.

رووداو: هناك تناقض بين مهنة الحقوق والفن ما الذي دفعك لاختيار هذا الطريق؟

المصري: الفن يبدأ كهواية، وهو بالتأكيد موهبة موجودة من الطفولة تتطور في حال وجد من ينمي هذه الموهبة، ومنذ أن كنت طالبة في المدرسة شاركت في برامج للأطفال ومن هناك عندما رآني مخرج بحاجة لممثلين لأداء أحد الأدوار، وتطور ذلك بالتدريج وفي مرحلة الثانوية بدأت أدواري كفتاة مراهقة في المسلسلات وخاصة أن الوسط الفني كان بحاجة إلى هذه الأعمار، ولم أفكر أن أستمر في هذا المجال لذلك قمت بدراسة الحقوق لكني لم أواجه رفضاً من الأهل بشأن دخولي مجال الفن، وعندما تزوجت من الوسط لم يكن زوجي يرغب أن أستمر بالتمثيل لكنه اقتنع بعد ذلك.

رووداو: هل سلمى المصري مقتنعة أنها وصلت إلى المكانة التي تطمح إليها واستطاعت الحفاظ على مكانة، سواء أكان في الفن أو في حياتها الخاصة أو شكلاً ومحبة من الناس، إلى أي مدى أنت راضية عن كل ذلك؟

المصري: مادام الانسان مجتهداً ويحب الناس ويكون قريباً منهم، فسيحبونه، ولولاهم لما وصلت لما وصلتُ إليه اليوم أي أن الاحترام والتواضع هو الذي يوصل الإنسان إلى النجاح.

رووداو: بين المسرح القديم الذي شاركت فيه وبين المسرح اليوم وبين فناني ذلك الجيل وبين الجيل الجديد ما الذي تغير؟

المصري: الإنسان الذي ينتهج نهجاً صحيحاً لا يتغير ومن الفنانين القديرين مثل دريد لحام، فهو يعتبر من الفنانين الأقوياء لأنه إلى اليوم لديه أعمال وفي السابق أيضاً قدم العديد من المسرحيات التي ستبقى خالدة وقديماً كانت هناك معالجة أكثر للقضايا السلبية من شخصيات تحب سوريا، وكان الفنانون سابقاً ملتزمين ضحوا من أجل الفن وكل عمل نقوم بتقديمه يكون هدفه إيصال رسالة ما، لاننا نقوم بتقديم صور من المجتمع حتى وإن كانت سلبية وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر فيها لكن هناك الكثير من الممثلين مازالوا مستمرين.

رووداو: لماذا ابتعدت عن التمثيل في السينما هل هو قرار شخصي أم أن للمؤسسة العامة للسينما دور في ذلك؟

المصري: ليس قراراً مني شخصياً لأن كل فنان يرغب أن يعمل في السينما لأنها ذاكرة يحتفظ فيها الفنان من خلالها بألبوم أعماله، لكن سبب ابتعادي عن السينما هو ربما غياب دور مناسب للمشاركة ولا يمكن ان أجبر مخرجاً على العمل معه إذا لم يطلبني هو للعمل معه.

رووداو: شاركت في “الجمل” بماذا تصفيه؟

المصري: “الجمل” من الأعمال التي القريبة إلى قلبي والشخصية التي لعبتها كانت قريبة جداً وكان لها أثر إيجابي على المشاهدين، وكانت من الشخصيات القوية التي قاتلت لاسترجاع أرضها، وهناك الكثير من الأعمال التي شاركت فيها قريبة إلى قلبي كالهجرة إلى الوطن وغيرها.

رووداو: ماهو سبب عدم ظهورك في أعمال عربية، هل لقلة الطلب لتشاركي معهم؟

المصري: في حال مشاركتي بهذه الأعمال أحب أن أكون مقتنعة بأنني موظفة بشكل صحيح في العمل، وليس لغرض المشاركة فقط على الرغم من التمازج بين السوريين واللبنانيين.

رووداو: ماذا يعني لك الماضي؟

المصري: لولا الماضي لما كان المستقبل، ولكن المهم أن لا نحمل المواقف السيئة من الماضي لكنه يصقل تجربتنا ويعطينا دافع للتقدم والثقة بالنفس على أن لا يكون الماضي موضع إحباط.

رووداو: كرمت في الكثير من البلدان كالجزائر ومصر وجامعة الدول العربية وفي أمريكا، ما أهمية هذه الجوائز للفنان؟

المصري: هناك جوائز تسمى محسوبيات ولكن هناك جوائز حقيقية وأكثر جائزة افتخر بها هي التي استلمتها من بلدي من وزارة الثقافة

تحرير: زوزان سعدون