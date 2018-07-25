“سبايس جيرلز” يعود من جديد مع فيكتوريا بيكهام

قالت المغنية ميل بي عضو فريق “سبايس جيرلز” الغنائي البريطاني، يوم الاثنين، إن الفريق سيعود معا مرة أخرى.

وقالت المغنية المعروفة أيضا باسم سكيري سبايس لبرنامج حواري في محطة (آي تي في) التلفزيونية البريطانية، إن كل فتيات الفريق الخمس وافقن على العودة.

وأضافت “بالتأكيد سنعود معا”.

والفتيات الأربع الأخريات في الفريق هن فيكتوريا بيكهام (بوش سبايس) وميلاني شيزولم (سبورتي سبايس) وإيما بانتون (بيبي سبايس) وجيري هورنر التي كانت تشتهر سابقا باسم جيري هاليويل (جنجر سبايس).

وباعت الفرقة التي تأسست عام 1994 عشرات الملايين من ألبوماتها خلال مشوارها، وتصدرت أغنيات من بينها (وانابي) و(ساي يو ويل بي ذير) قائمة المبيعات في كل أنحاء العالم.

وانسحبت هاليويل من الفرقة عام 1998، وتفرق باقي أفراد الفرقة بعد إصدار ألبوم (فوريفر) عام 2000.

وتجمعت الفرقة من جديد في جولة خلال عامي 2007-2008 ولمحت إلى لمّ شمل أفرادها في 2018.

وقالت ميل بي: “إننا في نهاية الأمر أخوات، وما مررن به كان رحلة مدهشة ورائعة تماما لذلك سنعود معا”.

وأضافت “هناك واحدة كان الأمر صعبا بعض الشيء بالنسبة لها (بيكهام)، لكن يجري إقناعها”.