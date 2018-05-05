ريهانا تكشف عن سر حبها لصديقها الملياردير السعودي

وصفت النجمة العالمية ريهانا الملياردير السعودي، ابن رجل أعمال صاحب أحد أكبر وكلاء شركات السيارات بالمملكة، والمنتظر زواجها منه، وصفته بأنه أفضل شخص ارتبطت به.

وقالت ريهانا، خلال حوار لها مع مجلة “Vogue”: “لم أقابل أحدا يستحقني مثله من قبل”، مؤكدة أنها تهتم بصحتها وتفضل أن تكون في المكان المناسب، بدلا من أن تحادث أحدا لساعات على الجوال.

وأوضحت أنه لم تعد هناك أي علاقة بينها وبين خطيبها السابق كريس براون، مؤكدة: “لم أعد أنا وكريس أصدقاء بعد الآن، ولكننا لسنا أعداء، اقبلوا الأمر كما هو”.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن زواج ريهانا بالملياردير السعودي، أصبح مهددا، بسبب براون، مشيرة إلى أن الصديق السعودي الحالي يساوره القلق حيال رغبة براون في استعادة ريهانا، في وقت تتردد فيه شائعات عن قرب زواجهما، بل لدرجة وصلت إلى أنهما تزوجا سرا.