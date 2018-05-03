روسية تترك أكثر من 7 آلاف دولار “بقشيشا”

تركت امرأة روسية 7700 فرنك سويسري (تقريبا 7400 دولار) بقشيشا عن طريق الخطأ، في أحد مطاعم الكباب بالقرب من مدينة زيوريخ السويسرية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووفقا لموقعي ’20 Minuten’ و’Blick’ الإعلاميين، فقد أدخلت أوليسا شيمياكوفا، البالغة من العمر 37 عاما عند دفعها مقابل الطعام، عن طريق الخطأ رمز PIN لبطاقتها الائتمانية بدلا من قيمة الفاتورة. ونتيجة لذلك ، بدلا من دفع 24 فرنكا مع البقشيش، دفعت ما يقرب من 7700 فرنك.

وقد اكتشفت شيمياكوفا سحب المبلغ من حسابها عندما تلقت في نهاية الشهر التقرير المالي عن النفقات من البنك. وقامت على الفور بالاتصال بالبنك والشرطة، الذين بدورهما لم يعثروا على جريمة فيما حصل ولم يتمكنا من مساعدتها.

وتؤكد وسائل الإعلام أن التواصل مع صاحب المطعم لم يكن متاحا نظرا لسفره إلى تركيا، مشيرة إلى أن شقيقه وعد برد المبلغ المدفوع للزبونة الروسية

ـ نوفوستي