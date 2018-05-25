رغم إلحادها.. بيونسيه تشتري كنيسة!‎

في خطوة لافتة ومفاجئة، قامت النجمة الأميركية بيونسيه بشراء كنيسة في منطقة “نيو أورليانز” بمبلغ قدّر بـ 850 ألف دولار، الأمر الذي اثار الجدل بين الجمهور، خصوصا وانه من المعروف عنها انها ملحدة.

ووفق مواقع الكترونية اجنبية، اشاروا الى ان مساحة هذه الكنيسة تبلغ حوالي 700 متر مربع، وهي قديمة العهد بنيت عام 1900، لم تجر فيها اي مناسبة دينية منذ وقت طويل.

وافادت هذه المواقع ان شقيقة بيونسيه التي تدعى سولانج تعيش بالقرب من الكنيسة، وقد أقيمت منذ اسابيع مناسبة فيها حضرها أكثر من 900 شخص.

يشار الى ان بيونسيه هي مغنية وممثلة أميركية تميزت بأغانيها الجريئة والقوية. وهي حائزة على العديد من الجوائز. ولدت ونشأت في هيوستن بولاية تكساس الاميركية. وبدأت مسيرتها الفنية عندما كانت طفلة تغني في مسابقات غناء ورقص مختلفة. وأصبحت مشهورة في أواخر التسعينات كمغنية.