رسالة مؤثرة دفعت ابن فرنسية للبحث عن أمه بصحراء مالي

جلس سيباستيان بترونين منهارا أمام جهاز كمبيوتر محمول يشاهد تسجيلاً مصورا لأمه التي بدت واهنة دامعة العينين ترتدي غطاء رأس في أحدث دليل على أن السيدة البالغة 72 عاما من العمر ما زالت على قيد الحياة منذ أن خطفها متشددون واحتجزوها في صحراء #مالي.

والآن يأمل ابنها، القلق من تدهور حالتها الصحية، في أن يسمح له خاطفوها بزيارتها لمرة واحدة حتى وإن كانت فرص عودتها معه ضعيفة للغاية.

وقال سيباستيان (38 عاما) لرويترز من غرفة فندق في نيامي عاصمة مالي حيث يشاهد تسجيل الفيديو “نحن قلقون للغاية. إنها قوية لكنني أشعر أنها تأثرت من تحطيم معنوياتها… وأعتقد أنها منهكة للغاية”.

واختطف مسلحون صوفي بترونين في ديسمبر كانون الأول 2016 في مدينة جاو في شمال مالي حيث كانت تدير جمعية خيرية تساعد الأطفال الأيتام والذين يعانون من سوء التغذية.

ويحتجزها مقاتلون موالون لما يسمى “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ” التحالف الرئيسي للجماعات المتشددة في الصحراء.

وحاولت أسرتها، دون جدوى، تحديد مكانها وإطلاق سراحها، لكنها، في أحدث تسجيل دعائي صوره المتشددون ونشروه على مواقعهم الشهر الماضي، قالت شيئا أذكى الأمل.

وقالت لابنها في التسجيل المصور “أود أن أراك … أعرف بعد أن شاركتهم (الخاطفون) حياتهم على مدى أكثر من 17 شهرا الآن أنهم إذا قدموا ضمانات.. إذا ضمنوا أن تأتي في أمان تام فإنك ستصدقهم”.

وكان ذلك كافيا لانطلاق سيباستيان في مهمة لمحاولة معرفة مكانها أوصلته عبر الصحراء إلى موريتانيا والنيجر حيث يلتقي مع مفاوض يأمل أن يوصله بخاطفي صوفي.

وقال “حقيقة أن محتجزي الرهائن سمحوا لوالدتي أن توجه لي رسالة مباشرة … هي بالفعل أمر غير معتاد والأكثر من ذلك أن تدعوني لقضاء بعض الوقت معها”.

وخلال إحدى الرحلات عبر الصحراء والتي صورها تلفزيون رويترز، جلس سيباستيان مع إحدى معارف والدته وقد غطت وجهها بغطاء أخضر.

وقال “الصحراء شاسعة لكن الغريب أن الناس يعرفون بعضهم البعض … ويمكننا الحصول على معلومات حتى من أماكن بعيدة جدا عن هنا”.

والفرنسيون هدف رئيسي للخاطفين سواء للاعتقاد بأن حكومتهم تدفع فدية لإطلاق سراحهم أو بسبب دور بلادهم في قتال المتشددين.

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موريتانيا أمس الاثنين بعد يوم من شن هجوم على قوات فرنسية ومالية في جاو. وقال إنه سيبحث سبل إعادة نشر القوات لمحاربة المتشددين بشكل أفضل بعد لقاء مع رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، أعضاء قوة مجموعة دول الساحل الخمس (جي5) التي تشكلت لقتال المتشددين.