دوقة ساسيكس تجتاز “اختبار الحارس” وتبهر متابعي العرس الملكي!

لم تصبح الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، مجرد دوقة بعد حفل الزفاف الملكي من الأمير هاري، بل استحوذت على قلوب الملايين بعد اجتيازها “اختبار الحارس”.

وفازت ماركل البالغة من العمر 36 عاما، بإعجاب المتابعين عند مغادرتها مع الأمير هاري لحضور الاستقبال المسائي بعد حفل زفافهما الملكي، في كنيسة سانت جورج في قلعة ويندسور.

وقام الأمير هاري بفتح باب سيارته “Jaguar E-Type” لعروسه الجديدة، وسرعان ما قامت ميغان بفتح الباب بالمقابل لعريسها الأمير هاري.

ولفت هذا التصرف البديهي الرائع أنظار متابعي العرس الملكي الذين توجهوا لمواقع التواصل الاجتماعي لكتابة عبارات المديح حول تصرف دوقة ساسيكس، واجتياز “اختبار الحارس”، الذي اشتهر به فيلم الدراما الأمريكية “The Bronx Tale” عام 1993.

وفي الفيلم تقوم الشخصية الرئيسية، سوني، بتقديم بعض النصائح لمراهق قبل موعده الأول مع فتاة، وتطلب منه فتح باب السيارة للمرأة التي سيخرج معها، ومراقبة كيف ستتصرف.

وتقول سوني: “إذا لم تقم الأنثى بمحاولة الوصول للباب المقابل وفتح الباب حتى تتمكن أنت من الدخول، فهذا يعني أنها أنانية”.

وحضر الزوجان الملكيان أول حفل لهما كزوج وزوجة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسرقا الأنظار في حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز.

ويُقال إن هاري وميغان أجلا شهر العسل حتى يتمكنا من الحضور، مع وجود خطط لقضاء بعض الوقت في بريطانيا قبل انطلاقهما.

المصدر: ذي صن