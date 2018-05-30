دنيا سمير غانم تدخل التاريخ بهذه الصورة

نشرت الممثلة ​دنيا سمير غانم​ صورة تجمعها بالممثلة ​نادية لطفي​، من حفل عيد ميلاد الممثل ​جورج سيدهم​ الذي حضره ايضا ​الهام شاهين​ و​دلال عبد العزيز​، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، اعربت من خلالها عن سعادتها بهذا اللقاء.

وعلّقت دنيا على الصورة قائلة: “صورة تانية أدخل بيها التاريخ لسببين، الأول إني واقفة في وسط عمالقة، اجمل فنانات الزمن الجميل #نادية_لطفي اللي ماقدرش أنكر تشجيعها لي من أول ما عملت فيلم الفرح و الممثلة إلهام شاهين اللي كنت كل ما أروح أتفرج علي مسرحيتها مع بابي بهلول في إسطنبول أقف أقلِّدها من الكواليس أنا و إيمي و أنا من المعجبات بفنها و شخصيتها الصريحة جدا و الفنانة دلال عبد العزيز اللي يا ريت أبقي رُبعها في أي حاجة سواء جمالها أو عبقريتها في التمثيل، أما عن السبب التاني فهو إن كلنا في الصورة دي بيجمعنا نفس البرج، برج الجدي.