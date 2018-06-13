خلطات طبيعية ونصائح مهمة للتخلص من تشققات الجسم

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة التشققات ​الجلد​ية، التي تحدث بسبب ضعف وتقطع الألياف الضامة والأنسجة الموجودة في الطبقة السفلية من الجلد والمعروفة باسم الأدمة، وهي تظهر على هيئة ضمور جلدي كخطوط طويلة وضيّقة، وحدودها غير منتظمة، ويكون لونها في بادئ الأمر أحمر مائلاً للبنفسجي، ثمّ تصبح الخطوط بيضاء، وتشبه مظهر الصدفية إلى حدّ ما، و​التشققات الجلدية​ تظهر وفقاً لنوع البشرة؛ فذوي البشرة المطاطية لا يعانون من التشققات، لغنى بشرتهم بمادة الإيلاستين فيها على نحو كبير، وهي المادة المسؤولة عن التمدد.

أكثر المناطق عرضة للإصابة بالتشققات

منطقة البطن والثديين عند ​النساء​ بشكل عام و​الحوامل​ بشكل خاص، وتكون طوليّة.

منطقة الوركين والفخذين عند الفتيات في سن المراهقة، نتيجة اضطراب الهرمونات.

منطقة البطن وسواعد اليدين عند ​الرجال​.

علاج تشققات الجسم

خلطة زبدة ​الكاكاو​ وزبدة الكاريتيه

المكونات

ملعقتان صغيرتان من زبدة الكاكاو.

ملعقتان صغيرتان من زبدة الكاريتيه.

ملعقة صغيرة من فيتامين E.

طريقة التحضير

امزجي المكوّنات معاً، ثمّ ضعيها في الثلاجة.

اغسلي الجزء المراد علاجه، ثم جففيه، وافردي عليه المزيج مرّتين في اليوم.

قناع ​المشمش​

اغسلي ثلاث حبّات من المشمش، ثمّ أزيلي بذورها.

اهرسي المشمش حتى يصبح ناعماً.

ادهني التشققات بمهروس المشمش، ودعيه عليها لمدة خمس عشرة دقيقة.

اغسلي الجلد بماء دافئ.

كرري الوصفة لمدة شهر متواصل.

​عصير الليمون​

اخلطي مقداراً متساوٍ من عصير الليمون وعصير الخيار، واستخدميهما لتدليك التشققات، أو اكتفي بتدليك التشققات بالليمون الطبيعي لعشر دقائق، ثم اغسليها بمياه دافئة.

الزيوت الطبيعية

دلّكي التشققات بأي زيت طبيعي متوفر لديك؛ مثل: زيت الزيتون، أو زيت الخزامى، وزيت المرّ، ودعيه لنصف ساعة.

كرري التدليك ثلاث مرّات كلّ يوم.

زلال ​البيض​

اخفقي زلال بيضة باستعمال الشوكة.

ادهني مخفوق الزلال على التشققات الجلدية، ودعيه لربع ساعة.

اغسلي جلدك بالماء الفاتر، ثمّ رطّبيه بزيت الزيتون أو أي كريم مرطّب.

نصائح لعلاج تشققات الجسم

شرب ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء، فالماء يساعد على التخلص من الشوارد؛ وبالتالي يؤدي إلى التئام التشققات.

الاهتمام بالتغذية السليمة الصحية التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات، وعلى وجه الخصوص: فيتاميني ج، أ فهي تساعد على التئام التشققات، مثل: الكيوي، والفراولة، والفلفل الرومي بكل ألوانه، والبابايا، والبرتقال، وزيت الزيتون.

دهن مناطق التشققات الجلدية بزيت اللوز الطبيعي، لمدة ستة أشهر متتابعة.