خلطات الألوفيرا لشد البشرة وتعزيز نضارتها

يحتوي الألوفيرا على الكثير من المواد الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتعزيز صحتها ونضارتها، بدليل أنه إحدى أكثر النباتات استعمالاً في صناعة منتجات العناية بالبشرة.

لذلك، بإمكانك استبدال الكثير من المنتجات التجارية بنبتة الألوفيرا، فهي في كثير من الأحيان أشد مفعولاً على البشرة، بحيث تساهم في التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتمنح البشرة الإشراقة الدائمة.

سنقدم إليك في ما يلي طريقة تحضير وصفات الألوفيرا لتحافظي على بشرة متألقة ودائمة الشباب.

ترطيب البشرة

يعمل الألوفيرا على تجديد خلايا البشرة والتخلص من الخلايا الميتة والتالفة، كما يساهم في ترطيب البشرة ومعالجة الالتهابات والاحمرار والحكة والحساسية التي تصاب بها. إضافة الى ذلك، يحمي الألوفيرا البشرة من آثار أشعة الشمس الضارة والأشعة فوق البنفسجية، ويساعد في تبييضها والقضاء على البقع الداكنة والتصبغات التي تعاني منها. والأهم، أنه يساعد في ترميم خلايا الجلد، ويشد البشرة ويقضي على التجاعيد والخطوط الدقيقة عليها.

لتفتيح البشرة والتخلص من الشوائب

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من جل الألوفيرا والعسل الطبيعي وعصير الليمون الحامض. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك، واحرصي على تدليكها بهدوء بواسطة أطراف أصابعك. وعند الانتهاء، شطفي وجهك بالماء الفاتر.

لترطيب البشرة وتنعيمها

امزجي ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز. وحين تمتزج المكونات جيداً، طبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الدافئة.