جينيفر أنيستون.. “أول امرأة مثلية رئيسة لأميركا”

قالت شركة نتفليكس، الجمعة، إن نجمة هوليود جينيفر أنيستون ستقوم بدور أول امرأة، وأول شخص مثلي، يتولى رئاسة الولايات المتحدة في فيلم كوميدي لصالح الشركة.

وسوف تؤدي الممثلة الكوميدية الأميركية، تيج نوتارو، دور زوجة أنيستون في الفيلم، كما أنها تشارك في كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل الاسم “السيدات الأول”.

ولم يتحدد بعد موعد لعرض الفيلم.

وقالت نتفليكس في بيان “عندما تدخل بيفرلي وكيسي نيكولسون البيت الأبيض، فسوف تثبتان أن وراء كل امرأة عظيمة… امرأة عظيمة أخرى”، مشيرة إلى الشخصيتين اللتين يدور حولهما الفيلم.

والإعلان هو الأحدث في سلسلة من المشروعات البارزة لأنيستون (49 عاماً) التي اشتملت أعمالها في أغلبها على أفلام كوميدية رومانسية منذ انتهاء عرض مسلسل “فريندز” في 2004.