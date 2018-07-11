جديد نصائح الخبراء للتخلص من التجاعيد

يمكنكِ التخلص من آثار الزمن الظاهرة على وجهكِ عن طريق إخفاء التجاعيد دون الخضوع لعملية جراحية. فليس هناك أسوأ من أن تنظري إلى المرآة لتكتشفي تجعيدة جديدة لم تكن موجودة قبل بضعة أيام.. تعلمي أسرار الخبراء لإخفاء التجاعيد من خلال الماكياج واختيار الكريم المناسب… إليك درسا رائعاً في الجمال.



خطوات يوميّة:

إن الخطوات التي تقومين بها بشكل دوريّ هي الأكثر أهمية لأنها تشكّل أسس العناية ببشرتكِ. ضعي كل يوم مقدارا كافياً من كريم العناية المناسب لطبيعة بشرتكِ على راحة يدك وسخني المنتج عن طريق فرك يديك بلطف مع بعضهما البعض، ثم طبقي يديك، وهما مسطحتين، على وجهك وقومي بحركات ضغط خفيفة على كامل الوجه، من الوسط حتى الخارج، ولا تنسي العناية بعنقكِ بالطريقة نفسها. فالمنتج حين يصبح بدرجة حرارة الجسم يخترق الجلد فورا ويساعد على تثبيت الماكياج على نحو أفضل.

مكافحة التجاعيد في كل سن:

في سن الثلاثين، تكون البشرة متألقة وهي لا تحتاج سوى للحفاظ على إشراقها. وتحافظ كريمات العناية الخاصة بهذه المرحلة العمرية على البشرة ضد الاعتداءات كالسترس، والتلوث وتغير درجة الحرارة. كما أنها تحافظ على حيوية الجلد.

في سن الأربعين عاما، تتطلب البشرة المزيد من منتجات العناية لتعويض تباطؤ وظائف الجلد. وتعمل الكريمات المضادة للتجاعيد على تقوية قدرة البشرة على مقاومة الاعتداءات الخارجية كما تحافظ على ونعومتها وبريقها.

في سن الخمسين عاما، تظهر تغيرات هرمونية. وتساعد المستحضرات المكافحة للشيخوخة على استعادة سماكة الجلد فيبدو على نحو أفضل. وتستعيد البشرة بسرعة نعومتها وطراوتها وتصبح التجاعيد أقل ظهورا فورا.

أهمية نوع البشرة:

بعض تركيبات مستحضرات العناية تناسب كل نوع من أنواع البشرات، وهي تتوفر على شكل جل، أو سائل، أو كريم، أو حتى كريم غني. ولكن تبقى المستحضرات الموجهة خصيصاً لكلّ نوع من أنواع البشرة هي الأفضل كونها تلبّي متطلّباتها. استمعي لما تقوله بشرتك لك… ولا تنسي أن المواظبة على تنظيف البشرة صباحاً ومساءً بمستحضرات تناسب طبيعتها من العناصر الضرورية للحفاظ على شبابها وحمايتها من الشيخوخة المبكرة.

الماكياج حليفكِ ضد التجاعيد:

المنتج السحري في هذا المجال هو كريم الأساس، أو الكونسيلير، أو البودرة، على أن تتضمّن هذه المستحضرات عناصر عاكسة للضوء و باعثة للإشراق. كما يمكن الاستعانة بالأقلام التي تعبئ التجاعيد، فتركيبتها تمتزج مع البشرة لتملأ التجاعيد أو الخطوط الرقيقة، وتنعم الجلد وتجعله أكثر روعة. يمكن استخدام هذه الأقلام وحدها أو عن طريق مزجها مع كميات صغيرة جدا من كريم الأساس السائل أو الكريمي، ويمكنك أيضا الحصول على نتيجة طبيعية عن طريق تطبيقها بفرشاة كريم الأساس.