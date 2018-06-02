تنتظرين مولودك الجديد.. إليكِ أسباب حركة الجنين داخل الرحم

تنتظر العديد من السيدات أوقات الحمل بلهفة شديدة، منتظرين لحظات شعورهن بحركة الجنين داخلهن، والتي يعتبرها الكثيرون أمرًا طبيعيًا يحدث خلال الحمل، فيما لم يجزم العلماء بالأسباب الحقيقية لحدوث تلك التقلبات.

وكشف باحثون بكلية ترينيتي في دبلن بأيرلندا، السبب الذي يجعل الأجنة تتحرك كثيرًا في الرحم، مشيرين إلى أن الأجنة يحاولون تطوير عظام ومفاصل قوية خلال تلك الحركات.

وأجرى الباحثون، دراستهم على أجنة الدجاج والفئران، وأوضحوا أن الحركة تساعد على تحفيز “التفاعلات الجزئية” التي تحول الخلايا والأنسجة الجنينية إلى عظام ومفاصل وظيفية، واعتمادا على مكان الخلايا، تقوم الحركة بتوجيههم إما إلى العظام أو إلى الغضروف.

كما كشف الباحثون، في دراستهم التي نُشرت في مجلة “Development”، أنه إذا لم يتحرك الأطفال بشكل كاف في الرحم، فقد يؤدي ذلك إلى نشوء عظام هشة أو تطور غير طبيعي في المفاصل، وهذا لأن جميع الأطفال يحتاجون إلى أن تكون مفاصلهم الغضروفية “مشحمة وملساء”، حتى يتمكنوا من الانحناء بشكل صحيح.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن الشعور بتحرك الطفل خلال فترة الحمل هو مؤشر جيد على نموه بشكل صحي.

وتشعر معظم النساء بحركة الجنين، ما بين الأسبوع 16 والأسبوع 24 من الحمل، ولا يوجد عدد محدد للحركات العادية للجنين، إلا أنه يجب أن تشعر الأم بتزايد حركة طفلها حتى الأسبوع 32 من الحمل، حيث يحتمل أن يظل ثابتًا خلال تلك الفترة.