تناولي هذه الأطعمة لتعزيز صحة المهبل

تعاني غالبية النساء من مشاكل وأوجاع مختلفة في المهبل، وهذه المشاكل يمكن حلّها وعلاجها من خلال تناول الأطعمة والمشروبات المناسبة للحفاظ على صحة هذه المنطقة الحساسة.

لخفض خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية: اشربي عصير التوت البري الذي يساعد في محاربة التهابات هذه المنطقة. هذا العصير يحتوي على مركبات تمنع البكتيريا المسببة للعدوى من الالتصاق بنسيج جدار المثانة.

ولكن المشكلة في الإكثار من شرب هذا العصير هو احتوائه على نسبة عالية من السكر. لذا يُنصح بشرب الشاي الأخضر كبديل لعصير التوت، فهذا النوع من الشاي يحتوي على مادة الكاتيكين المضادة للميكروبات والتي تُساعد في مكافحة عدوى الجهاز البولي.

لخفض خطر الإصابة بالعدوى المهبلية: تناولي الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك كاللبن ومخلل الملفوف. هذه الأطعمة تساعد في الحفاظ على التوازن الصحيّ للبكتيريا في المهبل ولتعزيز درجة الحموضة فيه.

لعلاج جفاف المهبل: تناولي الأطعمة الغنية بالصويا مثل ادامامي العضوي وجبنة التوفو، والتي تحتوي على مركبات نباتات كالاستروجين اسمها الأيسوفلافين.

لتعزيز المتعة الجنسية: تناولي التفاح لأنه يحتوي على مادة البوليفينول التي تساعد في تعزيز تدفق الدم إلى الأنسجة المهبلية.