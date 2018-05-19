للنساء فقط … تفاحة يومياً تقضي على تجاعيد وجهك

بعيدا عن كريمات الوجه باهظة الثمن أو مستحضرات مكافحة #الشيخوخة، اكتشف فريق من العلماء أن سر احتفاظ المرأة بالشباب والنضارة يمكن العثور عليه في طبق #الفاكهة.

ويقول فريق علماء مركز ايراسموس الطبي في روتردام، إن النساء اللواتي يحرصن على تناول غذاء غني بالفاكهة الطازجة والخضراوات يكون لديهن عدد أقل من #التجاعيد عندما يتجاوزن سن الخمسين، على العكس من أولئك اللواتي لا يأكلن بشكل صحي، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأثبتت الدراسة العلمية أيضا أن #النساء اللاتي يتناولن المزيد من الخبز واللحوم الحمراء والحلويات والكحوليات يعانين من المزيد من التجاعيد.

وتشير النتائج إلى أن تناول وجبة خفيفة من الفاكهة يمكن أن يكون بديلاً أرخص بكثير من علب الكريمات وزجاجات غسول الوجه للنساء اللواتي يبحثن عن جلد أصغر سنا.

وقام الباحثون بفحص 2700 رجل وامرأة، تجاوزت أعمارهم 50 عاما، عن عاداتهم الغذائية. ثم خضع كل منهم لفحص ثلاثي الأبعاد للوجه لقياس عدد التجاعيد.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن أكبر كمية من الفواكه والخضراوات والسمك الطازج لديهن أقل عدد من الخطوط على وجوههن، باستثناء من تشرب منهن الكحوليات، ما يوحي بأنها تفسد بعض الأشياء الجيدة التي تأتي من تناول الأطعمة المغذية.

لكن النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والخبز والحلويات بشكل منتظم كن الأكثر من حيث الخطوط.

ويبدو أن عادات تناول الطعام لم يكن لها تأثير كبير على عدد التجاعيد على وجوه الرجال.

وكشفت نتائج الأبحاث، التي نشرت في مجلة “الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية”، أن النساء أكثر عرضة للتجاعيد، ربما بسبب أن بشرتهن رقيقة وجلودهن أكثر نحافة من الرجال.

وتقول دكتور سلمى ميكيتش: “بالإضافة إلى عدم التدخين وحماية البشرة من أشعة الشمس، يشير هذا العمل إلى أن النساء اللواتي يرغبن في أن يبدين أصغر عمرا ربما يكون لديهن الآن طريقة أخرى لتأخير تطور التجاعيد”.

ويعتقد العلماء أن النظام الغذائي الغني بالفاكهة يساعد على ضمان حصول الجسم على الكثير من الفيتامينات والفلافونويد، وهي مركبات تعزيز الصحة التي تحمي الجلد ضد الشيخوخة وتحفز نمو الكولاجين والألياف التي تحافظ على الجلد وتمدده.

ويُعتقد أن النساء أكثر عرضة للتجاعيد لأن كثافة الكولاجين لديهن أقل في الجلد، فالرجال لديهم كثافة أعلى لذا قد يبدون صغارًا لفترة أطول.

وتشمل المنتجات، التي يدعي منتجوها أنها تضمن تحسين البشرة وعلاج شيخوخة جلد العين، كريمات ومكملات غذائية بالإضافة إلى حقن البوتوكس ووصولا إلى حقن الخلايا الجذعية.