تعرّفي على أضرار تاتو الحواجب فوراً!

في السنوات الأخيرة الماضية انتشرت موضة عمل تاتو الحواجب، و تاتو الحواجب يعتمد بشكل رئيسي على إزالة شعر الحاجب الرئيسي

من أضرار تاتو الحواجب سقوط شعر الحاجب بشكل ملحوظ

قد تواجهين صعوبة في تغيير رسمة الحاجب، بعد عملها وقد تحتاجين لعمل الكثير من جلسات الليزر لإزالة التاتو

في السنوات الأخيرة الماضية انتشرت موضة عمل تاتو الحواجب، كبديل عن الشكل الطبيعي للـ حواجب، وكنوع من مواكبة الحياة العملية بحيث لا تحتاج الفتاة إلى الذهاب كل فترة لصالون التجميل لرسم حواجبها.

تاتو الحواجب يعتمد بشكل رئيسي على إزالة شعر الحاجب الرئيسي، سواء كان بالشمع أو بالملقط، ثم إعادة رسم الحاجب من جديد من خلال جهاز قلم تحديد الحاجب التاتو، واختيار الرسمة المناسبة، وتحديد لونها بحيث يكون متناسقًا مع لون الشعر والبشرة.

ما هي أضرار تاتو الحواجب؟

– صعوبة تغيير رسمة الحاجب، بعد عملها، فقد يستمر الأمر لسنوات، وتحتاجين لعمل الكثير من جلسات الليزر لإزالة التاتو.

– سقوط شعر الحاجب بشكل ملحوظ.

– إن كانت المادة المستخدمة رديئة، ربما تحدث بعض الالتهابات حول العينين.

– على المدى البعيد ربما لن تستطيعي العودة للشكل الطبيعي لحاجبك.

– سواد الجلد في منطقة الحاجب.

لهذا قبل اتخاذ هذا القرار، عليكِ الانتباه جيدًا، أو استخدام التاتو غير الدائم، والتأكد من عودة الحاجب لطبيعته بعد انتهاء هذه المادة، وعمل التاتو بأماكن موثوق بها، واختيار المناسبة لشكل ولون بشرتكِ، والتي تشعرين بالراحة معها.