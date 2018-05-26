تطلب الخلع بعد خطوبة زوجها من ابنة صديقتها

أقامت سيدة دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في الجيزة، بعد أن اكتشفت أنه تقدم لخطوبة ابنة صديقتها.

قالت الزوجة «أماني. م»، 44 سنة، أمام المحكمة، إنها فوجئت بتصرف زوجها؛ الذي تقدم لخطوبة فتاة عمرها 18 سنة، تكاد تكون في عمر ابنته لو لم يكن عقيمًا، وأنه برر تلك الزيجة بأنه وقع ضحية حب الفتاة؛ بسبب حضورها مع والدتها إلى منزل الزوجية، بحكم صداقة الأخيرة بصاحبة دعوى الخلع.

أضافت الزوجة أنها لم تكن تتخيل أن تتلقى إهانة من زوجها بمثل التصرف المشين، بزواجه عليها، خاصة من ابنة صديقتها التي كانت تتودد إليها طوال مدة صداقتهما، التي تقترب من 12 سنة، وأنهما تعرفتا إلى بعضهما، بعد أن قامت صديقتها باستئجار شقة مجاورة لشقتها، واستمرت تلك الصداقة حتى خطفت زوجها، لا لتتزوجه هي؛ بل لتزوجه لابنتها.

وتابعت الزوجة في دعواها أن زوجها كان فقيرًا عندما وافقت على الزواج منه، بعد أن تخرج في الجامعة، وكان موظفًا صغيرًا حتى عمل في تجارة الأدوات الكهربائية، وتحسنت ظروفه المادية، وأصبح من الأغنياء، بعدها اشترى سيارة وعقارًا سكنيًا كاستثمار تجاري؛ من أجل بيع الشقق الموجودة به كتمليك، وحقق أرباحًا من وراء تلك التجارة، عندها بدأت صديقتها تتحدث معه أوقاتًا طويلة، في حضورها، وكانت الزوجة لا تفكر في الخيانة، حتى فوجئت بأنه تقدم لخطوبة ابنة صديقتها عقب انتهاء دراستها في مدرسة ثانوية فنية.

أنهت الزوجة حديثها بأن زوجها برر لها خطوبته من الفتاة بأنه وقع في حبها، الأمر الذي أهان زوجته، التي قررت إقامة دعوى خلع، بعد أن رفض تطليقها بالطرق الودية، وطالبها باستكمال حياتها الزوجية معه، وقبول زواجه من العروس الجديدة، ووعدها بتوفير كل ما تحتاجه داخل مسكن خاص، لكنها تمسكت بقرار الخلع.

ـ سيدتي نت