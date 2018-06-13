تسمين الوجه بوصفة مجربة وآمنة

طريقة التحضير 5 دقائق

توضع لمدّة 20 دقائق

إذا كنتِ تمتلكين وجهاً نحيفاً وترغبين في الحصول على خدين ممتلئين كالشهيرات حول العالم، فإليكِ هذه الوصفة المجربة والآمنة!

مكونات

3 ملاعق صغيرة من اللألوفيرا

ملعقة صغيرة من الحلبة

ملعقتان صغيرتان من الحليب

ملعقتان صغيرتان من العسل

طريقة التحضير

ضعي هلام الصبار أو الألوفيرا على باقي المكونات.

اخلطي جميع المكونات معاً حتى يمتزجوا.

ضعي الوصفة على بشرتك خاصة منطقة الخدين.

اتركي الوصفة على البشرة لمدة ثلث ساعة إلى نصف ساعة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام المفتوحة.

كرري الوصفة 3 مرات أسبوعياً لنتيجة أسرع وأفضل!