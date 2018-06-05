تسليم أول رخصة قيادة لسيدة في السعودية

بدأت السعودية اليوم الاثنين (4 حزيران/يونيو) إصدار رخص قيادة سيارات للنساء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة المحافظة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعداداً لموعد السماح بالقيادة للمرأة” في 24 حزيران/يونيو الحالي.

كما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر إصدار أول رخصة قيادة لسيدة بالمملكة، حيث ظهر ضابط الشرطة وهو يسلم السيدة أحلام الثنيان الرخصة الخاصة بها. بحسب ما نشره موقع العربية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، في بيان سابق إنه سيسمح للنساء من سن 18 وما فوق التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة “إضافة إلى تهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية”.

وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في أنحاء المملكة المحافظة، حيث حصلت بعض المُدربات السعوديات على رخصهن في الخارج. إذ أن تمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام الى القوة العاملة في البلاد، بعد أن كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.