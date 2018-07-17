تخلصي من الكيلوغرامات الزائدة بفضل هذه الفاكهة

إذا كنت تسعين إلى الحفاظ على رشاقتك أو التخلص من كيلوغرامات زائدة تزعجك، وتجدين صعوبة في ذلك، يمكنك اللجوء إلى أنواع معينة من الفاكهة التي تساعد على تنشيط عملية الأيض. لن تعتمدي عليها وحدها لخفض وزنك، لكنها يمكن أن تساعدك على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة بسرعة لدى اعتمادها إلى جانب نظام غذائي صحي.

-الغريب فروت: تبرز فاعليتها في خفض الوزن من خلال تأثيرها الواضح على الأنسولين. كما أنها تساعد على الحد من الالتهابات وضبط ضغط الدم وخفض معدلات الكوليسترول الضار وضبط معدلات السكر في الدم. عوامل عدة تلعب دوراً في عملية خفض الوزن.

الأناناس: يحتوي الاناناس على أنزيمات تساعد على مكافحة الالتهابات وتسهيل عملية الهضم.

-الليمون الحامض:يتميز بغناه بالفيتامين C وبدوره كمضاد للأكسدة، ويساعد على تقوية المناعة وعلى ضبط الشهية والوزن.