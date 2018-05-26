بيلا ثورن تستفز الجمهور مجدداً بشعر إبطيها خلال ظهورها الأخير.. بالصور

شوهدت النجمة ​بيلا ثورن​ يوم الخميس الماضي، في احد شوارع ​نيويورك​ وهي في طريقها للقاء إذاعي، مع راديو SiriusXM.

وظهرت بيلا ثورن بإطلالة حمراء من رأسها إلى أخمص قدميها، حيث إرتدت كروب توب أحمر نسقته مع بنطال أحمر، وإنتعلت في قدميها حذاء أبيض برباطات حمراء، وبالتأكيد تعمّدت ثورن أن ترفع يديها لكي تكشف عن شعر إبطها.

وتبتكر بعض النجمات أساليب غريبة وغير مألوفة للفت النّظر حولهن، ولكي تجتذبن الأضواء إليهن، تقمن بإبقاء شعر إبطهنّ، بدلاً من التخلّص منه كباقي النساء.