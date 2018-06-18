بلمسات أوبرا وينفري.. برامج جديدة لـ “آبل”

برامج جديدة لـ “آبل”.. بلمسات أوبرا وينفري

فرانس برس: تعتزم مقدمة البرامج الشهيرة، أوبرا وينفري، إنتاج برامج لحساب “آبل” في إطار عقد يمتد على سنوات عدة أعلن عنه عملاق التكنولوجيا الجمعة.

ولم تحدد “آبل” نوع البرامج المزمع إنتاجها ولم توضح أيضا مواعيد بث هذه المحتويات الموكلة إلى أوبرا التي تعدّ من أشهر الشخصيات في الولايات المتحدة بفضل برنامجها التلفزيوني.

وأفاد موقع “هوليوود ريبورتر” بأن الاتفاق يشمل برامج تلفزيونية وأفلاما وتطبيقات وكتبا.

ومنذ العام الماضي، تكثّف “آبل” الجهود في مجال إنتاج المحتويات الأصلية، مع مسلسل يشارك ستيفن سبيلبرغ في إنتاجه وبرنامج تساهم في إعداده الممثلتان الأميركيتان جينفر أنيستون وريذ ويذرسبون.

وقد كشفت عدة وسائل إعلام أميركية أن “آبل” تعتزم استثمار مليار دولار لإنتاج برامج.

وتلجأ المجموعة الأميركية إلى المشاهير لتدعيم عرضها، كما الحال مع “نتفليكس” التي أبرمت عدة شراكات مؤخرا أبرزها مع باراك وميشال أوباما.